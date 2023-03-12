جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمنطقة حدائق الفسطاط

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد فى وقت سابق أنه يُتابع الموقف التنفيذى لحدائق الفسطاط دوريا، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع ما يتم من تطوير بالمشروعات المجاورة فى سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.
ويشمل المشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتنفيذ المناطق الثقافية، والاستثمارية التى تضم مجموعة من المحال التجارية المتنوعة والترفيهية والمطاعم، وكذلك الحدائق التراثية، والعديد من المظاهر الجمالية والتثقيفية، ومنها منطقة الوادى والتلال، ومنطقة النهر، ومنطقة الحفائر، فضلاً عن أعمال التشجير والزراعات والإنارة.
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