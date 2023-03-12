«اسباجتى» تقاوم الزلازل.. هندسة المطرية تطلق أكبر مسابقة إبداعية للجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلقت كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، أكبر مسابقة إنشائية "Triple S"، وهى الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية، على أسس ومعايير عالمية لإخراج أفضل وأقوى المشاريع والابتكارات الإنشائية الممكنة، والتى يقوم على تصميمها وتنفيذها الطلاب المشاركين فى المسابقة.





وتضم المسابقة 5 أنواع من المشروعات، وهى: "الزلازل ـ الاسباجتى، وEPD، والمشاريع العامة، واللاندسكيب".

وبدأت كلية الهندسة بالمطرية العمل بالمسابقة منذ عام 2016، حيث كانت عبارة عن مسابقة واحدة لـ"المشروعات العامة"، بمشاركة 250 طالب من الفرقة الأولى فقط. وبدأت أولى مراحل التطوير فى 2017 بإضافة مسابقة جديدة فى الموسم الثانى، وهى "كبارى الاسباجتى"، بمشاركة 500 طالبة من الفرفة الأولى أيضًا.

وفى 2018، أضافت الكلية مسابقة جديدة، وهى الخاصة بالمنشآت المضادة للصواريخ "EPD"، بجانب المسابقات الأخرى، ليصل عدد الطلاب المشاركين إلى 800 طالب. ثم اشتدت المنافسة فى 2019 بمشاركة مختلف جامعات مصر، وتم إضافة مسابقة جديدة، وهى مسابقة "الزلازل"، فوصل عدد المشاركين إلى ألف طالب من مختلف الدفعات والجامعات.

كما أضيفت مسابقة "اللاندسكيب" فى العام 2022، ووصل عدد المشاركين إلى 1500 طالب من جامعات الهندسة المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويؤكد القائمون على المسابقة أن الهدف الرئيسى منها هو التنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعًا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع، وتطبيق المواد التى يتم دراستها وتحويلها إلى واقع من خلال المشاريع المنفذة، مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلى مستوى، ومساعدة الطلاب على تكوين فريق العمل تحت ضغط، وإعداد خريجين قادرين على الابتكار وحل المشاكل فى سوق العمل.

وأكد مسؤولو كلية الهندسة بالمطرية، أن مسابقة "Triple S" هى الأقل قيودًا ويتم إطلاق العنان للطلاب فيها، بهدف إنشاء مشاريع وبحث تنفيذها على أرض الواقع، حيث يتكون كل فريق من 8 طلاب، بينهم 5 طلاب من الهندسة المدنية و3 من أى قسم آخر، وهى خاصة بالفرقة الأولى تخصص وحدها.

ويتم من خلال المسابقة إنشاء وبناء كبارى وجسور من المكرونة بتصميم هندسى لتحمل أكبر قدر من الأحمال، وبأقل وزن من مادة ضعيفة "المكرونة الاسباجتى".

كما يتم من خلال المسابقة محاكاة وتصميم وتنفيذ منشأ عسكرى يحتوى على مواد حساسة عالية أو أسلحة ومعدات كالطائرات أو الغواصات. وكذلك إنشاء مبنى بأبعاد محدودة لمقاومة الأحمال الجانبية "أحمال الزلازل".