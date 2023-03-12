النائب أشرف أمين : أئمة الأوقاف يوجهون الشكر للرئيس السيسي على زيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 10:26 صباحاً - ثمن النائب/ أشرف أمين عضو مجلس النواب تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أنواع الدعم المالي والمعنوي للأئمة والدعاة وإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بزيادة بدل صعود المنبر للأئمة بمبلغ 400 جنيه بداية من شهر مارس الحالي، مؤكدًا أن هذا القرار لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى جميع الأئمة على مستوى الجمهورية.

وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم: إن الأئمة بمجرد صدور هذا القرار احتفوا به عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، موجهين التحية والتقدير للرئيس/ السيسي ولرئيس الوزراء وللدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدين أن الرئيس/ السيسي هو أول قائد في تاريخ مصر يعطي أولوية قصوى للاهتمام بملف الدعوة الإسلامية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأئمة والدعاة.

وأكد النائب/ أشرف أمين أن الدكتور/ محمد مختار جمعة وجميع قيادات وزارة الأوقاف ومديري مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية قدموا نموذجًا رائعًا في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا تتعلق بدور وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن العمل داخل وزارة الأوقاف بجميع قطاعاتها وهيئاتها يسير كالساعة السويسرية، وأن تطبيق القانون ولوائح العمل أصبح هو المعيار الرئيسي لكل من يعملون داخل هذه الوزارة التي تعددت أدوارها في عهد الرئيس/ السيسي وأصبح لها العديد من الأدوار التي تتماشى مع سياسات القيادة السياسية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وقال النائب/ أشرف أمين إن أكبر دليل على ذلك نجاحات مبادرات وزارة الاوقاف في إطلاق مشروعين كبيرين يحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية وهما صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، موجهًا تحية قلبية لجميع المواطنين الذين يشاركون في هذين المشروعين الناجحين، مؤكداً أن نجاح المشروعين لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة مستمرة من الدكتور/ محمد مختار جمعة على تنفيذهما بكل شفافية وعدالة، خاصة أن جميع المشرفين والقائمين على المشروعين لا يتقاضون مليمًا واحدًا وهم يشعرون بسعادة غامرة خلال جهودهم الكبيرة داخل المشروعين.