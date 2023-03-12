معهد الفلك: غرة رمضان 23 مارس.. وعدته 29 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 10:26 صباحاً - قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد كشفت أن غرة هلال شهر رمضـان للعام الهجري الحالي 1444 ستكون فلكيا يوم الخميس (23 مارس)، وعدته 29 يوما، وبذلك يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة (21 أبريل المقبل).

وأضاف القاضي - في بيان أصدره اليوم /السبت/ - أن الهلال سوف يولد مباشرة في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء (بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء 29 من شعبان (21 مارس) أي يوم الرؤية.

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

ولفت إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.