وزير الصحة يشهد حفل تخريج دفعة 2022 من طلاب جامعة «الجيزة الجديدة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 09:29 صباحاً - وزير الصحة يشارك طلاب «نيو جيزة» ببعض الوسائل التكنولوجية التي قد تساعدهم في مسيرتهم بالمجال الطبي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حفل تخريج دفعة 2022 من طلاب كليات (طب بشري، أسنان، صيدلة)، بجامعة الجيزة الجديدة «NEW GIZA».

حضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد أبو الغيط عضو مجلس أمناء الجامعة وأمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، وعدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجالس النقابات المهنية، وعمداء الكليات بالجامعة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ثمن جهود رئيس الجامعة الدكتور أحمد سامح فريد، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ومجلس الأمناء، وما تشهده جامعة «الجيزة الجديدة» من تطوير، خاصة في الكليات الطبية، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، مهنئًا الخريجين وأسرهم ومتمنيًا لهم دوام النجاح.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بالأساتذة والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية الذين تضمهم الكليات الطبية بالجامعة، كما أشاد بتتويج جهود الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي لتدريب الطلاب.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير حرص على مشاركة الطلاب وتعريفهم ببعض الوسائل التكنولوجية التي قد تساعدهم في بداية مسيرتهم بالمجال الطبي، حيث استعرض الوزير كيفية الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي «روبوت المحادثة Chat GPT» والذي أطلقته إحدى الشركات العالمية مؤخرًا.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أجرى تجربة عملية باستخدام تقنية «شات جي بي تي»، وقدرة هذه التقنية على إجراء المحادثات مع البشر بطريقة سلسلة وسريعة وتقديم إجابات وافية عن الأسئلة، موضحًا إمكانية استفادة الطلاب من البيانات وتحليل المعلومات الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد للطلاب أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الطبي.