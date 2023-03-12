استقبال السيسى لرئيس مجموعة الصين الدولية للطاقة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدر استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة والوفد المرافق له، فضلا عن متابعة الرئيس لتطوير مدينة الأثاث بدمياط، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.





فتحت عنوان "القاهرة ـــ بكين.. علاقات قوية ومتميزة"، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين والشركات الصينية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس "ليوزيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسئولين بالمجموعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن التهنئة للرئيس شى جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة، منوها بما تكنه مصر "قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التى تحقق تقدما تنمويا مطردا، ومكانة مهمة على المستوى الدولى.

وقالت صحيفة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه أمس، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية والعمل المكثف لإنجاح مشروع مدينة الأثاث بدمياط لتصبح مدينة صناعية متكاملة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس السيسى مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، قوله، إن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعى مع أهالى محافظة دمياط من العاملين فى صناعة الأثاث، استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة.

وعربيا، وتحت عنوان "عنف المستوطنين‫‫ عرض مستمر بالأراضى المحتلة"، قالت صحيفة الأهرام، فى تصعيد جديد لأعمال العنف التى يمارسها المستوطنون ‫ضد الفلسطينيين‬‬ بالأراضى المحتلة‫، أصيب فتى فلسطينى أمس، بعد تعرضه للضرب المبرح من مجموعة مستوطنين فى منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح دون سبب واضح، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقى العلاج.‬

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى الوقت الذى اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين، بينهم امرأة، خلال مداهمتها لعدد من منازل الفلسطينيين فى بتير وقلقيلية، بالضفة الغربية، أمس.. كما استهدفت القوات الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين بالرصاص والغاز المسيل للدموع، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.