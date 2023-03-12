تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 12 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الإدارية 29 15

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 29 15

دمنهور 28 14

وادى النطرون 28 14

كفر الشيخ 29 16

المنصورة 29 16

الزقازيق 28 15

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 27 14

بورسعيد 27 15

الإسماعيلية 30 12

السويس 28 14

العريش 28 14

رفح 28 14

رأس سدر 26 13

نخل 27 4

كاترين 22 6

الطور 26 14

طابا 26 14

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 13

مطروح 21 12

السلوم 24 10

سيوة 26 12

رأس غارب 29 15

الغردقة 30 16

سفاجا 29 15

مرسى علم 29 15

شلاتين 30 15

حلايب 27 16

أبو رماد 29 16

رأس حدربة 29 16

الفيوم 29 11

بنى سويف 29 11

المنيا 29 11

أسيوط 29 12

سوهاج 29 13

قنا 30 13

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 29 14