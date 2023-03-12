حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 13-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13-3-2023
مهنياً: تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة
عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك
صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية
حظك اليوم برج الثور الاثنين 13-3-2023
مهنياً: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة
عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك
صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-3-2023
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس
عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر
صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13-3-2023
مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق
عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل.
صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 13-3-2023
مهنياً: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق
عاطفياً: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما
صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-3-2023
مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك
عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار.
صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-3-2023
مهنياً: وجود القمر في برجاً صديقاً هو الجوزاء ، ويحملان إليك أخباراً طيبة، وتعرف فوائد على غير صعيد
عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدّئ من روعك بعض الشيء
صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 13-3-2023
مهنياً:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحداً يحبطك
عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما
صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك
حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-3-2023
مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء
عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة
صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-3-2023
مهنياً: تقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة
عاطفياً: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك
صحياً: لا تستعجل الأمور بالنسبة إلى اتباع حمية والحصول على نتائج سريعة. كن صبوراً
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13-3-2023
مهنياً: تعرف أموراً جديدة وتدرك أن مَن طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. كُن معتدلاً يا عزيزي
عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية
صحياً: ممارسة السباحة في حوض شتوي مفيدة وتبقيك على استعداد لموسم الصيف
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 13-3-2023
مهنياً: كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة. تسير الأمور كما تشتهي
عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك
صحياً: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها