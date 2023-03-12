أخبار مصرية

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 13-3-2023

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة

عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك

صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

حظك اليوم برج الثور الاثنين 13-3-2023

مهنياً: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-3-2023

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13-3-2023

مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق

عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل.

صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 13-3-2023

مهنياً: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق

عاطفياً: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-3-2023

مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك

عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار.

صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-3-2023

مهنياً: وجود القمر في برجاً صديقاً هو الجوزاء ، ويحملان إليك أخباراً طيبة، وتعرف فوائد على غير صعيد

عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدّئ من روعك بعض الشيء

صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 13-3-2023

مهنياً:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحداً يحبطك

عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما

صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك

حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-3-2023

مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء

عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة

صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة

عاطفياً: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك

صحياً: لا تستعجل الأمور بالنسبة إلى اتباع حمية والحصول على نتائج سريعة. كن صبوراً

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تعرف أموراً جديدة وتدرك أن مَن طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. كُن معتدلاً يا عزيزي

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية

صحياً: ممارسة السباحة في حوض شتوي مفيدة وتبقيك على استعداد لموسم الصيف

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 13-3-2023

مهنياً: كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة. تسير الأمور كما تشتهي

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

صحياً: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا