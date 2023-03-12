حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 13-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة

عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك

صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

حظك اليوم برج الثور الاثنين 13-3-2023

مهنياً: حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-3-2023

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13-3-2023

مهنياً: يشعرك هذا اليوم ببعض الانقباض، لكنك لن تنسحب من اتفاق أو موعد أو استحقاق

عاطفياً: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل.

صحياً: تعيش أيضاً بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 13-3-2023

مهنياً: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق

عاطفياً: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-3-2023

مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك

عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار.

صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-3-2023

مهنياً: وجود القمر في برجاً صديقاً هو الجوزاء ، ويحملان إليك أخباراً طيبة، وتعرف فوائد على غير صعيد

عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدّئ من روعك بعض الشيء

صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 13-3-2023

مهنياً:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحداً يحبطك

عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما

صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك

حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-3-2023

مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء

عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة

صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة

عاطفياً: يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك

صحياً: لا تستعجل الأمور بالنسبة إلى اتباع حمية والحصول على نتائج سريعة. كن صبوراً

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 13-3-2023

مهنياً: تعرف أموراً جديدة وتدرك أن مَن طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. كُن معتدلاً يا عزيزي

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية

صحياً: ممارسة السباحة في حوض شتوي مفيدة وتبقيك على استعداد لموسم الصيف

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 13-3-2023

مهنياً: كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة. تسير الأمور كما تشتهي

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

صحياً: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها