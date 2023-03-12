الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ونشاط رياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد.





وأوضحت أنه هناك أيضا أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة. واشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافىء على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد.

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