وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏«القاهرة عاصمة الثقافة» بدار الأوبرا

جدة - نرمين السيد - أقيم الاحتفال، بدار ‏الأوبرا ‏المصرية،‎ برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

بدأت فعاليات الاحتفال، بعروض فنية ‏وتراثية بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق: التنورة ‏التراثية، بورسعيد، ‏أسوان والشرقية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، يليها على ‏المسرح الكبير بدار الأوبرا، ‏عرضا لأوبريت ‏‏"هنا ‏القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتى ‏للفنان، ‏أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد ‏المحسن، ‏سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عونى.

جاء ذلك بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت ‏الفنى للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة ‏للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وفرقتى الرقص الحديث، ‏وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار ‏الأوبرا المصرية.‏