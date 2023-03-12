- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - أقيم الاحتفال، بدار الأوبرا المصرية، برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
بدأت فعاليات الاحتفال، بعروض فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا، بمشاركة فرق: التنورة التراثية، بورسعيد، أسوان والشرقية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عرضا لأوبريت "هنا القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتى للفنان، أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد المحسن، سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عونى.
جاء ذلك بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة للقصور الثقافة، وفرقتى الرقص الحديث، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية.
وانطلقت برامج فعاليات "اختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامى"، فى أبريل من العام الماضى، باحتفالية ضخمة فى سور القاهرة الشمالى.
وشمل برنامج الفعاليات المخصص لها، تنظيم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية، والتى تواصلت على مدار العام، بمشاركة دول منظمة "الإيسيسكو"، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022.
كما شملت 1479 حدثا فكريا وفنيا، إلى جانب الاحتفالات التى حملت عنوان "مئويات مصرية"، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات الإبداعية، عبر قرن من الزمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يشارك فى ختام فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة» بدار الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.