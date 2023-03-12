الغرف التجارية: إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان».. وهذه أسعار اللحوم

جدة - نرمين السيد - أكد محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك إقبالا كبيرا على معارض أهلا رمضان واللحوم السودانية أقرب للحوم البلدى وسعرها بين 170 إلى 180 جنيها





وأوضح، خلال مداخلة، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن لدينا أكثر من 450 معرض من معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية ولم يحدث عجز اطلاقا فى السلع، مشيرا إلى أن البيع فى معارض أهلا رمضان أقل من السوق بحوالى 30%. وأضاف أنهم مستعدين لكثافة الشراء مع قرب دخول شهر رمضان، متابعا: "الشراء مش زى كل سنة والناس بدأت مبكرا تخزن السلع، والمقارنة بين السنة اللى فاتت والسنة دى تشير إلى أن الشراء ضعف العام الماضي".

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