متحدث الصحة: تحسين منظومة الصحة تكليف مباشر من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار - خلال مقابلة خاصة مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية cbc مساء السبت - أن تحسين أحوال الأطباء يسهم فى تحسين منظومة الصحة فى مصر"، وهناك خطوات تقوم بها الدولة لتحسين دخل الأطباء فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتطرق إلى أن تطوير أداء العاملين بالمستشفيات جزء أساسى من تطوير منظومة الصحة، قائلا: "تحسين أوضاع الفريق الصحى على رأس أولوياتنا، ونحن جادون فى هذا الأمر لأننا ندرك أهمية أن يستقر الوضع المادى للفريق الصحى فى مصر، والدولة جادة فى هذا الأمر وتأخذ خطوات جادة".

وذكر بأن أطباء الامتياز فى الماضى كان يحصل على 700 جنيه وحاليا يحصل على 2200 جنيه.

ولفت إلى أن الإقبال على دراسة الطب لم يعد موجودا فى دول الاتحاد الأوروبي؛ لذلك لجأوا إلى استقطاب أطباء مصريين.

وأوضح أن دخل الطبيب فى الدول الأوروبية أعلى دخلا؛ بل هناك مهن أخرى أكثر سهولة يكون الدخل فيها مماثل وأحيانا أكثر، لذلك إقبال دول الاتحاد الأوروبى وكندا وأمريكا على دراسة الطب لم يعد كما كان سابقا.