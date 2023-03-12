موقع أمريكى يشيد بمشروعات البنية التحتية بمصر: تعزز مكانتها بالشرق الأوسط

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن الموقع الأمريكى استند لتقرير التنمية البشرية العالمى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2021-2022، والذى أشار لتقدم مؤشر التنمية البشرية فى مصر بـ19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التى وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وتناول الموقع الأمريكى اهتمام الولايات المتحدة بمصر وما تقدمه، واصفًا القاهرة بأنها المفتاح الحاسم لجميع مشكلات الشرق الأوسط.
وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية فى مصر فريدة من نوعها فى العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا فى تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
واستنكر النقد الموجه لمشروعات البنية التحتية فى مصر فى ظل التوترات الاجتماعية والسياسية التى تعرفها مصر وجميع دول العالم، مؤكدًا أنها انتقادات تتعمد تقويض فوائد هذه المشروعات على حياة المواطنين المصريين وأجيالهم القادمة.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة المصرية "مكسب ممتاز لمصر وشعبها"، وأن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار سيفيدها.
وتابع: "البنية التحتية ستبقى، ولا أحد ينكر اليوم أن وجود الأهرامات فى مصر مصدر فخر للبشرية جمعاء، أيًا كان من بناها أو خطط هيكلها".
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