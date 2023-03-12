البابا تواضروس يعزى فى وفاة القمص غبريال بخيت بإيبارشية حلوان

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جدة - نرمين السيد - وسوف تصلى تسبحة نصف الليل الساعة العاشرة، من مساء اليوم، بحضور جثمان الأب المتنيح، لتتاح فرصة لأبناء الكنيسة لإلقاء نظرة الوداع عليه، على أن يصلى القداس فى السابعة، صباح غد الأحد، وينتهى فى العاشرة صباحا، بينما تقام صلوات تجنيزه الساعة 12 ظهرا.
ولد الأب المتنيح يوم 28 فبراير عام 1933، وسيم كاهنا يوم 4 مارس عام 1995، ونال رتبة القمصية فى 25 نوفمبر 2019.
قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الشيخ المبارك القمص غبريال بخيت، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسا.
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