محافظ الغربية يناقش سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - خلال اجتماع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية - أنه يتم رصد أى تعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية والتى تقوم بتتبع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة إلى جانب رصد أعمال البناء المخالفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع المساحة العسكرية وكل الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.
وأشار المحافظ إلى أن المنظومة تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
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