وزير الرى :تشكيل مجموعة طوارئ لمتابعة توفير المياه لفترة أقصى الإحتياجات وجاهزية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 10:26 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة ، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين ، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه في هذا الشأن .

وإستعرض الدكتور سويلم ،خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات ، وموقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا والتنسيق المشترك بينها ، حيث وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الإستعدادت لفترة أقصى الإحتياجات لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة .

و وجه الدكتور سويلم ،برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة حالة الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

كما وجه الوزير، بمواصلة المرور الدورى من أجهزة الوزارة لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري ، ونهو كافة الإجراءات قبل فترة أقصى الإحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، والتوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الاقمار الصناعية لتوقع الازمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل ، مع تفعيل الإستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كافة النقاط الحرجة بالترع والمصارف بالشكل الذى يُحقق التعامل الفعال والسريع مع أي طوارئ أو إزدحامات مائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بالشكل الذى ينعكس على تقليل الشكاوى ، مع الحرص على التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، كما تبذل الوزارة مجهودات متواصلة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، و المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، و الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، و المهندس محمد عبد السميع نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى ، و المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، و المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و الدكتور سامى سعد - مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، و الدكتور جمال محمد القصار - مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ، و الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل ، و الدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، و المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، و المهندسة ثناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .