أسقف أسيوط والأنبا إرميا يرأسان صلاة جناز طباخ البابا شنودة بالكاتدرائية

جدة - نرمين السيد - رأس أنبا يوأنس، أسقف أسيوط، وتوابعها، وأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، اليوم السبت، صلاة جناز الخادم الفاضل عزيز كيرلس، الطباخ الخاص بقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، والذى توفى أمس.





أقيمت الصلاة بكنيسة السيدة العذراء مريم وأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بأنبا رويس بالعباسية، بمشاركة لفيف من الآباء الرهبان والكهنة، وألقى العظة أنبا يوأنس. وأقيم العزاء مساء اليوم السبت، الساعة السادسة، مساء بالقاعة الملحقة بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بأنبا رويس بالعباسية.

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