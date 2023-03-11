فيريرا يستبعد 7 لاعبين من مباراة الزمالك وإنبي.. ويعلن القائمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 09:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وتشهد القائمة استبعاد كل من: عمر جابر، ومحمود شيكابالا، ومصطفى الزنارى، ومحمد عبد الشافى، وناصر منسى، عبد الله جمعة، ومحمود شبانة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.