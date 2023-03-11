الرئيس السيسي يطلع على مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 09:29 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس م الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمرارًا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي أيضًا في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمساندة دمياط لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، موجهًا باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.