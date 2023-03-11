حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 09:29 مساءً - , أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء تعديلات في بعض مواعيد القطارات، علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد شهر رمضان المبارك، للتسير على المواطنين، ومساعدتهم في الوصول إلي منازلهم قبل موعد الإفطار قدر المتاح.

تم اعتماد مواعيد القطارات في رمضان إبتداءً من يوم الخميس 23/3/2023، تزامناً مع أول أيام شهر رمضان، كما تقرر ايقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس نهائياً، لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد .

جاءت مواعيد القطارات في شهر رمضان كالتالي:

مواعيد خط القاهرة الإسكندرية

- قيام قطار 921 VIP القاهرة - الاسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الاسكندرية الساعة 21:40، وقيام قطار 2022 تالجو الاسكندرية - القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35، و قيام قطار 906 VIP الاسكندرية - القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50، قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30، وقيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15

مواعيد القطارات في رمضان 2023

مواعيد خط القاهرة طنطا المنصورة

بينما جاءت مواعيد قطارات خط القاهرة طنطا المنصورة كالتالي:

قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20، وقيام قطار 65ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20، وقيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50، وقيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.