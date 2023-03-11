محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار القوافل الطبية المجانية الشاملة بنطاق الأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية، موجها رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.





وفى هذا الصدد، واصلت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول تحت إشراف محمد عبدالله سحلول رئيس الحى، بعمل قوافل متكاملة على مدى 3 أيام، استهدفت عزب محسن 8 وعزبة ميرزا والزوايده، وأسفرت عن الكشف الطبى وتقديم الرعاية الصحية المجانية لنحو 1000 حالة مرضية.

يأتي ذلك فضلا عن صرف أدوية مجانية، كما تم حصر نحو «225» سيده لإصدار رقم قومى لهن بالمجان، وحصر«60» دارس لفصول محو أمية، وعلى هامش القوافل تم عمل دعاية وإعلان عن مبادرات مشروعك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الندوات التوعوية الاجتماعية والطبية.

وأقامت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه ثان، تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، قافلة بمنطقة المنتزه الطبية بمقر جمعية خليك إيجابى بشارع الحسن والحسين بمتفرعات شارع المعهد الدينى.

وتنوعت التخصصات والخدمات الطبية المقدمة لأهالى العزبة، بواقع 50 حالة تنظيم الأسرة، و80 باطنة، و100 أطفال، بالإضافة إلى 60 أمراض نساء، و27 متابعة حمل، و80 عظام، وفى إطار المبادرة الداعية للكشف المبكر على الثدى تم الكشف على 18 حالة، وتقديم الأدوية للحالات المريضة، كما أقيمت معارض منتجات الهاند ميد.

وفى حى شرق، قال أحمد حبيب رئيس الحى، إن الجهات المعنية بالحى شاركت مع منطقة شرق الطبية فى القافلة الطبية تحت عنوان "من حقك تطمنى"، والتى أقيمت فعالياتها فى الفترة من 3 حتى 8 مارس، وشملت تنظيم الأسرة وكشف باطن وأطفال ومبادرات المرأة ومبادرة الاعتلال الكلوى، بمناطق عزبة سكينة ورابعة الناصرية وجانوتى والقلعة وغبريال.

وأضاف أنه فى السياق ذاته تم إقامة عدة ندوات تثقفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار أيام الحملة لتوعية الأهالى وتنمية وعى الأهالى للاهتمام بالنشء وكيفية استقبال شهر رمضان الكريم، فضلا عن توزيع هدايا على الأطفال المتواجدة.

وشهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب فعاليات الحملة التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية (حقك تنظمى) بنطاق الحى، وذلك ببشاير الخير 3 أمام مسجد الحق المبين، هذا وقد اشتملت الحملات التى تم تنظيمها على وجود عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة مجانية وكشف أمراض النساء والأطفال وأمراض مزمنة.