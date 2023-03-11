وزير الرى: نتخذ كل الإجراءات لتوفير الاحتياجات المائية لتحقيق أهداف التنمية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، إن الوزارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، بالشكل الذى ينعكس على تقليل الشكاوى، مع الحرص على التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة، ومجهودات الوزارة فى مجال توزيع المياه ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكل المنتفعين، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى هذا الشأن.

وقال سويلم إن وزارة الرى تبذل - أيضا - مجهودات متواصلة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - الموقف المائى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا والتنسيق المشترك بينها، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة.

ووجه سويلم برفع درجة الجاهزية بجميع أجهزة وزارة الرى لمتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

كما وجه بمواصلة المرور الدورى من أجهزة الوزارة لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دورى، والانتهاء من الإجراءات قبل فترة أقصى الاحتياجات، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند محطات الرفع.

يأتى ذلك إلى جانب التوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الأقمار الاصطناعية لتوقع الأزمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل، مع تفعيل الاستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كل النقاط الحرجة بالترع والمصارف بالشكل الذى يحقق التعامل الفعال والسريع مع أى طوارئ أو ازدحامات مائية.