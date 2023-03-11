وزير التنمية المحلية يعقد لقاء مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إنَّ زيارته اليوم لمحافظة بنى سويف تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية، وضمن خطة شاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادىة لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ووفق ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية اليوم مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وبعض قيادات الوزارة ضمن برنامج زيارته للمحافظة، والتى تفقد خلالها مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك المتابعة الدورية للمشروع القومى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار آمنة - وفقا لبيان للمحافظة - إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى، والتى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التى تشهدها الدولة المصرية الحديثة، تسهم بشكل كبير فى تغيير مستوى الحياة لقاطنى القرى الأكثر احتياجًا من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية فى شتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصرى، مؤكدا حرص الحكومة سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية فى المحافظات لدخولها الخدمة.

واستعرض آمنة - خلال اللقاء - مطالب واحتياجات المواطنين، بمختلف مدن وقرى المحافظة، والمشكلات التى قد تواجههم بجانب استعراض عدد من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، أشاد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، بالدور الداعم من قبل نواب المحافظة بالبرلمان والحرص على التواجد الميدانى واللقاءات المتكررة للتعاون فى دعم الخطوات العملية التى تنفذها المحافظة فى مجال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة، معربًا عن تقديره لنواب المحافظة وتعاونهم فى الدفع ببعض الملفات والموضوعات المتعلقة ببعض الوزارات.