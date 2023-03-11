مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وجداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم والتعديلات التى أعلنتها الشركة رسميا فى مواعيد التشغيل اليومية فى رمضان.





وفى الإنفوجراف التالى، يستعرض "دوت الخليج" مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر أبرزها مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة، وآخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بـ "أنور السادات" يلتقى الساعة 1 صباحًا.

وأصدرت الشركة تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها، حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.