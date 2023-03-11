- 1/2
- 2/2
وفى الإنفوجراف التالى، يستعرض "دوت الخليج" مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر أبرزها مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة، وآخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بـ "أنور السادات" يلتقى الساعة 1 صباحًا.
وأصدرت الشركة تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها، حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.