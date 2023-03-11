صحة الدقهلية: 26 ألفا و476 سيدة منتفعة بالمرحلة الثانية من مبادرة حقك تنظمى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمى)، استفاد منها 26 ألفا و476 سيدة من تلك المبادرة.





جاء ذلك خلال إعلان وكيل وزارة الصحة، اليوم السبت، ختام فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تمت خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجارى. وأضاف أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 18364 سيدة، خلال المرحلة الثانية التى استهدفت 9 إدارات هى: (أجا -السنبلاوين - بنى عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة). وأوضح مكين أن المرحلة الثانية من الحملة تمت تحت إشراف محمد عمار ومحمد ضيف مشرفى وزارة الصحة المصرية، وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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