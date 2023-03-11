حفل فنى بالأقصر للأطفال ضعاف السمع احتفاء باليوم العالمى لهم

جدة - نرمين السيد - تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، وتفاعل معها الأطفال، وسط فرحة كبيرة، وكذلك ندوات إرشادية لأولياء الأمور، فى سبيل تأهيل الأطفال ضعاف السمع، فضلًا عن تنظيم جلسات تخاطب للأطفال.

جاء الحفل بتنظيم جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية؛ احتفاء بـ اليوم العالمى للسمع، مع الأطفال زارعى القوقعة بحضور أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الجمعية، وكريمة تهامى اخصائيه تخاطب، وحياة عبدالرحيم، أخصائى نفسى، ومصطفى الناظر مدير مكتب مؤسسة بداية أمل بالأقصر.

وفى الشرقية، أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية "بحر البقر1"، التابعة لمركز ومدينة الحسينية لعلاج محدودى الدخل والأولى بالرعاية فى إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هشام مسعود إنَّ القافلة ضمت 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1821 مواطنا من أهالى القرية، وجرى صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا.

وأضاف، أنه جرت إحالة 26 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

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