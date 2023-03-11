محافظ الشرقية: تحرير 11 ألف عقد تقنين أراض لواضعى اليد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تم تحرير 11 ألفا و772 عقدا لواضعى اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم واسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام، ومن المنتظر تحرير 1292 عقدا آخرين.





وأشار المحافظ - فى بيان - إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بلغ 26 ألفا و164 طلبا منها 17 ألفا و779 طلبا صالح للتقنين و8386 طلب غير صالح للتقنين وأن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كل الطلبات المتبقية.

وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة.

ووجه محمود متولى مدير إدارة الأملاك، بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع.