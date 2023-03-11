محافظ الشرقية يشيد بالمبادرات الرئاسية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم السبت، مبادرة "كتف فى كتف"، والتى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر وتأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم.
وثمن غراب بالدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى المناسبات والأعياد.
من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة انطلقت من مدينة أبو كبير بمشاركة المتطوعين من الشباب وطلاب الجامعات وممثلى العمل الاجتماعى.
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