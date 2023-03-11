استمرار أعمال استقبال المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط

ومن المقرر أن تتوالى خلال الفترة المقبلة، أعمال اللجنة لمقابلة المرشحين لمنصب رئيس جامعة دمنهور، وفقا للجدول الزمنى المعلن والخاص بذلك.
يذكر أن اللجنة قابلت المرشحين لرئاسة جامعتى سوهاج والوادى الجديد، يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الماضى، ثم قابلت المرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس 2 مارس الجارى، ثم قابلت المرشحين لرئاسة جامعتى عين شمس ومطروح، يوم الخميس 9 مارس الجارى.
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