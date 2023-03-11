فى إستجابة فورية لاستغاثته.. أمن الأسكندرية ينقل مواطنا من منزله للمستشفى لتلقى العلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 07:27 مساءً -

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ("مواطن" ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه) إلتمس مساعدته فى نقله من الشقة محل سكنه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، هذا وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثته.