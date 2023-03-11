الكنيسة الأسقفية تنظم بازار الربيع فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

جدة - نرمين السيد - تنظم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بازارا بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، وذلك بساحة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





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