التنمية المحلية: 118 مليار جنيه إجمالى استثمارات ضختها الدولة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظ بنى سويف ونوابه ومتابعتهم الميدانية لجميع الملفات الحيوية والتى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز فى كل القطاعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التنمية المحلية، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها وزير التنمية المحلية لبنى سويف.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بما يسهم فى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم، مؤكدا أهمية دور النواب باعتبارهم على تواصل مستمر ودائم مع المواطنين فى الشارع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحافظة شهدت نقلة نوعية كبيرة فى جميع الملفات وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تخدم أكثر من 56 مليون مواطن فى قرى الريف المصرى.

ولفت إلى أن تلك المبادرة نفخر بها جميعا والتى ستوفر كل الخدمات للمواطنين بالقرى، مشيرا إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات المستهدفة فى مركزى ببا وناصر ستبلغ حوالى 12 مليار جنيه.

وعرض آمنة، جهود الوزارة فيما يخص توفير فرص عمل للمرأة والشباب خاصة فيما يخص منصة "أيادى مصر"، لتقديم الدعم للحرف اليدوية والتراثية والحرفية بالمحافظات بما يسهم فى توفير فرص عمل وتحقيق نقلة فى حياة الأسر.

من جانبه، رحب محافظ بنى سويف، بوزير التنمية المحلية خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدا الدعم الكبير الذى تتلقاه المحافظة من وزارة التنمية المحلية، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى وجود تكامل وتناغم بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأشار غنيم، إلى التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية ونواب مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة للارتقاء بجودة الخدمات لأبناء المحافظة وتحسين أحوالهم المعيشية ودعم المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال اللقاء، استعراض عددا من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومن أهمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعدد من الموضوعات الأخرى التى تهم أبناء محافظة بنى سويف.

وأشاد محافظ بنى سويف، بالدور الداعم من قبل نواب المحافظة بالبرلمان والحرص على التواجد الميدانى واللقاءات المتكررة للتعاون فى دعم الخطوات العملية التى تنفذها المحافظة فى مجال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

وأعرب عن تقديره لنواب المحافظة وتعاونهم فى الدفع ببعض الملفات والموضوعات المتعلقة ببعض الوزارات، وكذا دعمهم المجتمعى الذى يسهم فى دعم الجهود المشتركة "حكومة ومجتمع مدنى" لتلبية احتياجات المواطنين خاصة العاجلة وفى أوقات الأزمات وللأكثر احتياجا.

وثمن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حرص محافظ بنى سويف ودعمه الكبير لكافة المشروعات الخدمية وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها، كما قدموا الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على كل الدعم المقدم لمحافظة بنى سويف وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".