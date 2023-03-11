مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - وجاءت كالتالى: ☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا. ☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا. ☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا. ☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا. ☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا. ☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا . ☆ محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا. ☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

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