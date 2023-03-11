رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس غدا الأحد في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 06:29 مساءً - حالة الطقس غدا الأحد, أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس، حيث يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

يكون الطقس غدا حار على جنوب الصعيد، بارد خلال فترة الليل على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، و تكون حالة البحر الأحمر خفيفة، مع ارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تتمثل التقلبات الجوية غدا في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تنشط الرياح على مدن القناة، بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات، ووجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء كالتالي:

- العظمى الصغرى على القاهرة 29 16، العاصمة الإدارية 29 15، 6 أكتوبر 29 15، بنهــــا 29 15، دمنهور 28 14، وادي النطرون 28 14، كفر الشيخ 29 16، المنصورة 29 16 درجة.

- الزقازيق 28 15، شبين الكوم 28 15، طنطا 28 15، دمياط 27 14، بورسعيد 27 15، الإسماعيلية 30 12، السويس 28 14، العريش 28 14، رفح 28 14، رأس سدر 26 13 درجة.

- نخل 27 4، كاترين 22 6، الطور 26 14، طابا 26 14، شرم الشيخ 29 18، الإسكندرية 23 13، العلمين الجديدة 23 13، مطروح 21 12، السلوم 24 10، سيوة 26 12، رأس غارب 29 15 درجة.

حالة الطقس

- الغردقة 30 16، سفاجا 29 15، مرسى علم 29 15، شلاتين 30 15، حلايب 27 16، أبو رماد 29 16، رأس حدربة 29 16، الفيوم 29 11، بني سويف 29 11، المنيا 29 11، أسيوط 29 12 درجة.

- سوهاج 29 13، قنا 30 13، الأقصر 30 13، أسوان 30 14، الوادي الجديد 30 11، أبوسمبل 29 14 درجة.