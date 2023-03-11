«كتف فى كتف».. نموذج التكافل الاجتماعى لخدمة 25 مليون مصرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتقدم المبادرة 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، حيث تكفى أسرة كاملة من 5 أفراد لمدة شهر، ويستفيد منها 25 مليون مواطن، وتخدم المبادرة 300 ألف متطوع.
تهدف المبادرة لإعلاء التكاتف بين أطياف المجتمع، وتسير على خطى الإطار الأممى لأهداف التنمية المستدامة.
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