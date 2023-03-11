الرعاية الصحية تطلق المؤتمر السادس لعلاج انسداد الشرايين التاجية دون جراحة

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى تخطى معدل نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل نسبة 98%.

وأكد حرص الهيئة على اتباع أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية لعلاج المرضى فى مختلف التخصصات الطبية، وأهمها تشخيص وعلاج أمراض القلب بتقنيات مستحدثة "دون جراحة" عن طريق القسطرة باستخدام تقنيات طبية عالمية مثال الشنيور الطبى وTAVI وCTO وIVUS.

ولفت إلى أن ذلك ما يساهم فى رفع نسب الشفاء ونجاح العمليات والتداخلات الدقيقة.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وفرت كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل داخل نطاق محافظاتهم، ومنها عمليات تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة سالفة الذكر.

وأضاف أنه لم يتحمل المريض عن العملية الواحدة أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأكد السبكى، حرص الهيئة على رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية من أطباء القلب والقسطرة القلبية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأحدث التقنيات العلاجية.

وأوضح أن الركيزة الأساسية لنجاح وتقدم هيئة الرعاية الصحية هو الممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمى والإكلينيكى، وتبادل الخبرات المتميزة مع أكبر الخبراء الدوليين فى التخصصات الطبية المختلفة، ومنها تخصصات علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بهدف بناء كوادر طبية على أعلى مستوى تتمتع بالكفاءة العلمية.

ولفت السبكى، إلى النجاح الباهر لهيئة الرعاية الصحية فى مجال علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، من خلال ضمها لأمهر الكوادر الطبية، وعلى رأسها الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

يأتى ذلك بالإضافة إلى الدكتور ياسر صادق، استشارى القلب وخبير القسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وعضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، والذى نتج عنه اختيار حالتين أجراهما الدكتور طارق رشيد بتقنية CTO داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، كأفضل حالات على مستوى العالم، بشهادة الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية.

وتابع السبكى: أن المؤتمر الدولى لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية يعد من أهم المؤتمرات الدولية التى يتم تنظيمها بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحى الحكومى والخاص، ومجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء الدوليين المتميزين فى معالجة أمراض القلب عالميا.

وأشار الدكتور طارق رشيد، إلى أن المؤتمر الدولى لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية CTO، ينقل رسالة أمام العالم كله أن المصريين وكل القطاعات الحكومية والجامعية والخاصة ذات المكانة الدولية المتميزة، وجميع المشاركين بهذا الحدث، تتكاتف من أجل توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى.

ولفت إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالمشاركة فى المؤتمرات العلمية، ودعم كل الفاعليات فى القطاع الحكومى والخاص، لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصرى.

وأكد رشيد، نجاح هيئة الرعاية الصحية فى إجراء العديد من التداخلات والعمليات الدقيقة لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العلاجية، وحرصها على تعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام مستشفيات الهيئة الإكلينيكية، تماشيا مع رؤيتها التى تستهدف أن تكون ذراع الدولة المصرية فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية مطابق للمعايير العالمية.

وتابع الدكتور ياسر صادق، أن المؤتمر استمرت فعالياته خلال يومى 10 و11 مارس الجارى، وشمل عرض ومحاكاة لأهم الحالات التى تم علاجها عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، كما تضمن البث الحى لإجراء عدد من العمليات للمرضى بنفس التقنية.

جاء ذلك إضافة إلى مزيج من المحاضرات والنقاشات والتدريبات العلمية حول أحدث طرق علاج مرضى الانسداد المزمن وطرق تشخيصه وعلاجه بأحدث التقنيات CTO، وهى أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج الحالات المعقدة من هذا المرض.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر ضم خبراء القلب والقساطر القلبية من دول العالم المختلفة، وعلى رأسهم البروفوسير الفريدو جلاسى، أكبر خبراء العالم فى مجال علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بإيطاليا، والدكتور جابريل جاسبيرينى خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بإيطاليا.

يأتى ذلك إلى جانب الدكتور عمر جوكتكين خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بتركيا، والدكتور مهند اجرد خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين بإنجلترا، والدكتور جورج سيانوس خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية باليونان، والدكتور ارون كاليناسوندارام، خبير علاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بتقنية CTO بالولايات المتحدة الأمريكية.