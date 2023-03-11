«حياة كريمة» تشارك فى «ماراثون القاهرة» لدعم الصحة الجسدية والنفسية بالقرى 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بهدف دعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية، وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالرياضة، مع تركيز الاهتمام بشكل خاص بذوى الهمم، عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة لهم من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية عن طريق التوعية ضد التنمر.

وقالت مؤسسة حياة كريمة، إن هناك استمرارا لحملة جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات الماراثون، وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت حملة لجمع التبرعات فى الجناح الخاص بها فى المعرض التحضيرى لانطلاق الماراثون فى الفترة من 3 إلى 7 مارس، سعيا من المؤسسة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا فى قرى "حياة كريمة".

كما يأتى ذلك لتوفير أطراف صناعية وكراسى متحركة للمواطنين من ذوى الهمم، ومن أجل تجهيز صناديق الحماية الاجتماعية، استعدادا لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائى خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فضلا عن تنفيذ حملات للتوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.

وتعد مؤسسة حياة كريمة الراعى الرسمى لماراثون القاهرة فى نسخته العاشرة، والذى تنظمه شركة ievents الرائدة فى مجال تنظيم الأحداث والفعاليات، وشركة "Cairo Runners" المتخصصة فى تنظيم الماراثونات الرياضية، بهدف دعم الوعى المجتمعى بالصحة العقلية والنفسية، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق بمنطقة مصر الجديدة.

وتتميز هذه النسخة من "ماراثون القاهرة" المقامة تحت شعار "Run For It"، بطبيعة خاصة، والدعوة إلى تغيير النظرة المجتمعية ورفع الوعى ونشر المفاهيم الصحيحة عنها، ودعم الدمج والتنوع المجتمعى.

كما يساهم الماراثون فى إظهار الجمال الحقيقى للقاهرة، وما تتميز به من امتزاج الطرز المعمارية المتنوعة فى حى مصر الجديدة ما بين الرومانى والفرنسى والحديث.

وينقسم الماراثون إلى 4 فئات هم، النصف ماراثون مسافة 21 كيلو مترا، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق آخر لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.