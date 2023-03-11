وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى على زيادة بدل صعود المنبر للأئمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بزيادة مبلغ 400 جنيه شهريا فى بدل صعود المنبر للأئمة اعتبارا من 1 مارس 2023، تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة.

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