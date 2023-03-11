منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل لتنفيذ مبادرة الصحة النفسية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين، للمناقشة حول مفاهيم الصحة النفسية، وكيفية دعم المرضى النفسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية، داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





يأتى ذلك تنفيذًا للمبادرات التى أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسى عوضًا عن تنظيم المنتدى فى شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر فى دعم الشباب.

تضمنت الورشة فى اليوم الأول ثلاث جلسات، الأولى جلسة تقديمية عن الصحة النفسية والمفاهيم الصحيحة والمغلوطة على حد سواء، وكيفية التعامل مع المصابين بالمرض النفسى للعودة من جديد وممارسة حياتهم بشكل طبيعى، أما الجلسة الثانية فكانت خاصة بتحديد نطاق مبادرة منتدى شباب العالم للصحة النفسية وآليات العمل الخاصة بها وسبل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما جاءت الجلسة الثالثة لتحديد أهداف ونتائج المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل فى هذا الشأن.



وشارك فى الجلسات السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، والدكتورة سحر على المدير التنفيذى لمؤسسة فاهم للدعم النفسى، وNasong Park ، وأحمد عطوة مساعد وزير الصحة والسكان فى المنظمة الدولية للهجرة، ونانسى عونى المدير التنفيذى لمؤسسة wellspring بالإضافة إلى مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى.

وفى البداية تم عرض فيلم تسجيلى يوثق مراحل الإعداد والتنظيم للنسخ الأربعة السابقين من منتدى شباب العالم، ويستعرض الموضوعات والمحاور التى ناقشها المنتدى على مدار النسخ السابقة، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات والحلقات النقاشية وورش العمل، ليؤكد على أن المنتدى فى انعقاد دائم وأنه منذ انطلاق نسخته الأولى فى 2017، وهو يعد من أهم منصات التواصل بين جميع الشباب من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.



وناقش المشاركون على مدار اليوم الثانى خلال أربع جلسات كيفية وضع خارطة طريق للمعنين بالصحة النفسية من جهات ومصالح حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى والوزارات المعنية، حتى تجتمع كافة الجهات حول مائدة واحدة لمناقشة الموضوعات والمشروعات التى تستهدف الحفاظ على الصحة النفسية وحمايتها، وكذلك وضع مخرجات وتوصيات محددة تقدم للجهات المعنية، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق المبادرة.



وقررت مجموعات العمل وضع آليات للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لدعم الصحة النفسية، فضلاً عن توحيد الجهود وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وذلك بهدف دعم الصحة النفسية والمرضى النفسيين، وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية.



يذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.