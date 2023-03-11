منتدى شباب العالم ينظم ورشة عمل لوضع خارطة الطريق لتنفيذ مبادرة الصحة النفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 05:25 مساءً - نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين، للمناقشة حول مفاهيم الصحة النفسية، وكيفية دعم المرضى النفسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية، داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

تضمنت الورشة في اليوم الأول ثلاث جلسات، الأولى جلسة تقديمية عن الصحة النفسية والمفاهيم الصحيحة والمغلوطة على حد سواء، وكيفية التعامل مع المصابين بالمرض النفسي للعودة من جديد وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، أما الجلسة الثانية فكانت خاصة بتحديد نطاق مبادرة منتدى شباب العالم للصحة النفسية وآليات العمل الخاصة بها وسبل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما جاءت الجلسة الثالثة لتحديد أهداف ونتائج المبادرات المختلفة الموجودة بالفعل في هذا الشأن.



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وشارك في الجلسات السفيرة/ نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتورة/سحر علي المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، والسيدة/ Nasong Park ، والدكتور/أحمد عطوة مساعد وزير الصحة والسكان في المنظمة الدولية للهجرة، والأستاذة/ نانسي عوني المدير التنفيذي لمؤسسة wellspring بالإضافة إلى مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي.

وفي البداية تم عرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل الإعداد والتنظيم للنسخ الأربعة السابقين من منتدى شباب العالم، ويستعرض الموضوعات والمحاور التي ناقشها المنتدى على مدار النسخ السابقة، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات والحلقات النقاشية وورش العمل، ليؤكد على أن المنتدى في انعقاد دائم وأنه منذ انطلاق نسخته الأولى في ٢٠١٧، وهو يعد من أهم منصات التواصل بين جميع الشباب من مختلف الجنسيات على مستوى العالم.

وناقش المشاركون على مدار اليوم الثاني خلال أربع جلسات كيفية وضع خارطة طريق للمعنين بالصحة النفسية من جهات ومصالح حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية، حتى تجتمع كافة الجهات حول مائدة واحدة لمناقشة الموضوعات والمشروعات التي تستهدف الحفاظ على الصحة النفسية وحمايتها، وكذلك وضع مخرجات وتوصيات محددة تقدم للجهات المعنية، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق المبادرة.

وقررت مجموعات العمل وضع آليات للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لدعم الصحة النفسية، فضلاً عن توحيد الجهود وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك بهدف دعم الصحة النفسية والمرضى النفسيين، وتعظيم طرق الاستفادة من دعم الدولة لهذا الملف، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام ٢٠١٧، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.