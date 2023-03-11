اليوم.. النيابة الإدارية تبدأ إجراءات سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 05:25 مساءً - تبدأ النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠٢٢، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة ٦ أكتوبر، من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصراً، ووفق الأيام المحددة لكل جامعة بناءً على الجدول المعلن مسبقًا والصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.







