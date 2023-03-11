وزير التعليم العالى يبحث آليات تعزيز التعاون مع منظمة الإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم السبت، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمُنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة الإيسيسكو، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالدور الثقافى والتعليمى للمُنظمة فى نشر العلوم والثقافة، لافتًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع المنظمة فى المجالات المختلفة للمُنظمة، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كل وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التى تقوم بها مُنظمة الإيسيسكو.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 7 مارس الماضى، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تضمنت 7 محاور رئيسية هى: "التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار".

ووجَّه الوزير دعوة لاستضافة مصر دورة تدريبية للطلاب المُبدعين والنوابغ والمُبتكرين فى دول منظمة الإيسيسكو، وذلك على هامش إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التى سيتم إطلاقها خلال الأشهر القادمة.

وناقش الجانبان أبرز البرامج والأنشطة التى يتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية ومُنظمة الإيسيسكو، ومنها الاتفاق الخاص بمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس (IPCT)، والذى يهدف إلى تقديم نمط جديد فى التنمية المهنية لمُنفذى المنهج التعليمى، وكذلك المُمارسين والمُتخصصين التربويين، كما تم اقتراح تنفيذ مشروع توثيق المناطق التراثية والأثرية وتحديد مواقعها بدقة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك بالدور المحورى لمصر فى مجال العلوم والثقافة، باعتبارها دولة ذات ثقل فى مجال الابداع والثقافة، مشيدًا بالتطور الكبير الذى تشهده منظومة التعليم العالى المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ترحيب المنظمة بزيادة مجالات التعاون المُشتركة.

واستعرض الدكتور سالم بن محمد المالك عددًا من المشروعات المُقترح تنفيذها بالتعاون مع الجامعات المصرية، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكبير لمنظمة الإيسيسكو والذى ينعكس إيجابيًا على زيادة المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالى، الدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور ريم دربالة منسق مشروع الشهادات المهنية للمعلمين ومقرر لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو، ومن جانب منظمة الإيسيسكو، الدكتور سالى مبروك مدير مكتب مدير منظمة الإيسيسكو، والدكتور أسامة النحاس خبير التراث فى قطاع الثقافة والاتصال، والدكتور سامى القمحاوى مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسى.