عاجل- السيسى يتابع تطوير مدينة دمياط للأثاث

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا، اليوم السبت، ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعى مع أهالى محافظة دمياط من العاملين فى صناعة الأثاث، استمرارًا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، فى ضوء ما تمثله "دمياط" كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة فى هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمى والدولى، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة فى هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومى. وأوضح المتحدث الرسمى، أنَّ الرئيس اطلَّع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه فى ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

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