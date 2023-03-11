الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق مبادرة «احمى كليتك» بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من داخل مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية، مبادرة «احمى كليتك»، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للكُلى، والذى يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «صحة الكُلى للجميع».





وأشار بيان الهيئة، إلى أنه تم إطلاق فعاليات مبادرة «احمى كليتك»، بعدد من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بمحافظة الإسماعيلية، شملت مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، ومراكز طب أسرة "السلام، الشهداء، الرحمة".

وأوضح بيان الهيئة، خلال الفعاليات التى استمرت على مدار 3 أيام تم عقد ندوات تثقيفية للمنتفعين وتقديم خدمات الفحص المبدئى من ( قياس ضغط الدم، ونسبة السكر فى الدم) إضافة إلى شرح موجز عن علاقة أهمية الفحصين بسلامة الكُلى، لافتًا أنه بعد إجراء الكشف الطبى على الحالات تم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم المتابعة إلى مركز 30 يونيو لأمراض الكُلى والمسالك لاستكمال رحلة العلاج.

وخلال المبادرة، تم توزيع الهدايا التشجيعية لتحفيز المترددين على المنشآت ونشر وتوزيع عددًا من المنشورات التوعوية لاتباع نمط حياة صحى سليم، ارتكزت على التأكيد على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وشرب كميات كافية من السوائل بمقدار 2 لتر يوميًا، فضلا عن تناول الأغذية الصحية من خضراوات وفواكه بشكل يومى.

واستكملت فعاليات المبادرة، بالتأكيد على الابتعاد عن مسببات الإصابة بالفشل الكلوى، ومنها: الإفراط فى استعمال مسكنات الألم، إضافة إلى شرح أهمية تخفيض تناول (الملح، السكر، الصودا)، وتجنب تدخين السجائر لأنها تسبب زيادة ترسب المواد المؤكسدة المضرة للكُلى.

هذا ويشار أنه خلال اليوم العالمى للكُلى من كل عام، يتم تسليط الضوء على أمراض الكُلى ومسبباتها وطرق الوقاية منها كى يتم تجنب الفشل الكلوى، حيث إن هناك ما يقارب من 850 مليون شخص يعانون من أمراض الكُلى على مستوى العالم، وشعار يوم الكُلى 2023 هو «صحة الكلى للجميع».