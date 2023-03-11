الأهلي وصن داونز.. الأصفر يتقدم 3/1 بجنوب أفريقيا فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 04:27 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقامة حالياً باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بتقدم صن داونز بثلاثة أهداف لهدف.

جاءت بداية المباراة بشكل سريع من جانب فريق صن داونز الذي إستغل الحماسي الجماهيري وهاجم بقوة ليُسجل الهدف الأول عن طريق مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة حيث تلقى برافو تمريرة جيدة من ناحية الشمال وسدد على يمين الشناوي.

واصل صن داونز الهجمات من ناحية الشمال وسدد أكثر من كرة قبل أن يُسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة حيث تلقى محمد شريف كرة من أحمد القندوسي سددها في شباك حارس الفريق الجنوب أفريقيا.

الهدف الأهلاوي لم يمنع الهجوم لفريق صن داونز، واستعاد الأخير سيطرته على اللقاء وفرض هيمنته عليها بشكل تام إلى أن سجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 24 عن طريق ثيمبا زواني.

أداء الأهلي أستمر على نفس الوتيرة حيث الإنكماش الواضح في وسط ملعبه بجانب التمريرات الخاطئة التى منحت الفرصة لفريق صن داوانز لأن يواصل الهجوم على مرمى الشناوي ، وعلى فترات متباعدة ظهرت هجمات الأهلي أبرزها تسديدة حمدي فتحي في الدقيقة 38 التى جاءت في يد الحارس الجنوب أفريقي.

وفي الدقيقة 40 سجل صن داونز الهدف الثالث بعدما تلقى توبوهو موكوينا كرة ناحية اليسار وسدد كرة في شباك الشناوي وسط غياب دفاع للاعبي الأهلي الذي تركوا توبوهو يُسدد دون أي رقابة ، كما لم يحاول الشناوي التصدي للكرة.

وتواصل الأداء العشوائي من الأهلي والهجومي من صاحب الأرض إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بثلاثة أهداف لهدف.

الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.

ويُدير مبارة اليوم طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة عيسى سي و يعاونه الثنائي، الحاجي مالك سامبا، كحكم مساعد أول، ومواطنه نوها بانجورا، كحكم مساعد ثان.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني ، وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.