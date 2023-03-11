بأسعار مخفضة تناسب كافة الفئات.. محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 04:27 مساءً - افتتح اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" في مدينة العريش، وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ على تهنئة شعب مصر وقياداته بهذه المناسبة ، موجها شكره وتقديره لجميع التجار الذين فضلوا النظر الى مصر بدلا من النظرة الشخصية ، وأنه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات السيد الرئيس والدكتور رئيس الوزراء فى هذا الشأن ،علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم فى هذا الشأن .

وأعلن المحافظ أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة ، وأن التخفيضات تصل الى نسبة 30 % من الأسعار الخارجية، مشيرا الى أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان ، وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال .. ومؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق .

ومن جهة أخرى تفقد المحافظ معرض جوهرة الجلاء لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بمنطقة ميدان المالح وسط مدينة العريش.

و أشارت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية الى مشاركة عشرات التجار والشركات فى المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقى مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

ومن جانبهم، أكد العديد من المواطنين من أهالي مدينة العريش، توافر جميع السلع والمواد التموينية المتنوعة واللحوم بأسعار مخفضة من خلال المعرض.

رافق المحافظ أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ومحمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية . الى جانب الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ ورحمى بكير عضو مجلس النواب ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.