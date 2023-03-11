عاجل.. السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "ليو زيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن التهنئة للرئيس "شى جين بينج" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة، ومنوهاً إلى ما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التى تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولى، وأكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين والشركات الصينية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع فى مصر خلال المرحلة المقبلة تأتى فى إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك فى ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعى فى حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التى تم تشييدها وتحديثها فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل.



وأشار فى هذا السياق إلى التحسن الملموس الذى طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفى مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحاً أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليار دولار، فى ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى هذا الصدد.