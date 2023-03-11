جامعة العريش بشمال سيناء تنفذ "مبادرة تجميل مدينة العريش"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 03:30 مساءً - شاركت جامعة العريش، السبت، في مبادرة تزيين وتجميل شوارع وأحياء مدينة العريش عاصمة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة

وشارك طلاب جوالة الجامعة مع طلاب المدارس في تجميل الشوارع المؤدية للجامعة بحي ضاحية السلام.

وأطلقت مبادرة لتجميل وتنظيف وتزيين مدينة العريش ، حيث تشمل المبادرة أعمال نظافة وزراعة أشجار الزينة ودهان أرصفة وإنارة أعمدة الإنارة وتزيين الشوارع واعادة الشيء لأصله في كافة الطرق داخل مدينة العريش.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش الحكومية بشمال سيناء، أن الجامعة العريش تقف يدا بيد مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجامعة لها دور مجتمعي وخدمي لا يقل أهمية عن الدور التعليمي والبحثي.

وأضاف رئيس جامعة العريش: "لقد شاركنا قبل ذلك مبادرة عودة العريش جميلة، والتي أطلقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء مؤخرا، ونحن مستمرون إن شاء الله في تقديم كافة سبل الدعم لكل أهل سيناء الحبيبة ، في إطار الدور المجتمعي للجامعة".

ووجه الدمرداش ، الشكر والتقدير لكافة قيادات القوات المسلحة وشركات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي بالعريش على دورهم الحيوي والوطني في مبادرة تجميل مدينة العريش.