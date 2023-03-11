مايا مرسى تجتمع مع نائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 03:29 مساءً - اجتمعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 "بنيويورك بالسيدة لين يي، نائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة في جمهورية الصين، هدف الاجتماع بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النهوض بملف المرأة.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك القائم بين مصر وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات ومن بينها ملف تمكين المرأة، مشيدة بدعم الصين للعديد من المشروعات التي ينفذها للمجلس القومي للمرأة والمعنية بتمكين المرأة والأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم المحاور التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة في الوقت الحالي وذلك في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبار المرأة شريك أساسي في المجتمع، .

من جانبها اشادت السيده لين يي بالشراكة القوية بين البلدين في تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرة ان ملف تمكين المرأة من الملفات الهامة في الصين، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين مصر والصين في هذا الملف خلال الفترة القادمة.