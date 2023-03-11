وزير الصحة يتابع مؤشرات انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية للمشروعات والمبادرات الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 03:29 مساءً - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، وحدة إدارة الأزمات المركزية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة مؤشرات انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية للمشروعات والمبادرات الصحية، ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على آليات العمل بمنظومة « إدارة الأسرة بالمستشفيات» والتي يتم من خلالها متابعة نسب إشغال الأسرة في كافة المستشفيات بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والتي يتم تحديثها دوريًا كل 6 ساعات.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع مدى التزام مسئولي المنشآت الطبية بإدخال وتحديث البيانات دوريًا، مشددًا على رؤساء الهيئات والقطاعات بأهمية التزام مسئولي البيانات داخل المنشآت بتحديث البيانات باستمرار، بما يساهم في دعم خطط واستراتيجيات العمل، مشيرًا إلى تفعيل تلك المنظومة خلال جائحة كورونا ثم التوسع بها لتصبح منظومة أساسية مستمرة بالعمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بالمنظومة الإلكترونية لـ «بنوك الدم» والتي يتم من خلالها متابعة أرصدة الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وكذلك تلقي طلبات المرضى لتوفير مختلف فصائل الدم.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش آليات العمل بالمنظومة الإلكترونية لمبادرة رئيس الجمهورية لـ«إنهاء قوائم الانتظار» حيث اطلع الوزير على خريطة توزيع المرضى على المستشفيات التابعة للجهات المختلفة، والمعدلات الزمنية لاستقبال الحالات وإجراء الجراحات أو تلقي العلاج الدوائي حسب كل حاجة، كما تابع الربط بمنظومتي التأمين الصحي ونفقة الدولة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع أيضًا العمل بمنظومة بيانات القوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية، والتي يتم من خلالها تسجيل بيانات كافة العاملين بجميع المنشآت الصحية بجميع المحافظات.

حضر الاجتماع اللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المهندسين والعاملين بإدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة.